Intel accelera sull’IA: nuove GPU e soluzioni scalabili a Computex 2025

(Adnkronos) – In occasione del Computex 2025, Intel ha presentato un aggiornamento significativo del proprio portafoglio di tecnologie grafiche e acceleratori per l'intelligenza artificiale, rivolto a professionisti, sviluppatori e aziende che operano nel campo dell'AI ad alte prestazioni. Le novità includono le nuove GPU Intel Arc Pro B-Series, i sistemi rack scale e le schede PCIe basate su architettura Gaudi 3, nonché una nuova piattaforma software per la creazione di agenti AI locali. Le nuove GPU Intel Arc Pro B60 e B50 ampliano la linea dedicata alle workstation e ai carichi di lavoro AI. Basate sull'architettura Xe2, entrambe integrano core per l'elaborazione di modelli AI e unità avanzate per il ray tracing, offrendo un'alternativa performante e scalabile per applicazioni di creazione contenuti, simulazione e sviluppo. I due modelli si distinguono per la dotazione di memoria, rispettivamente di 24 e 16 GB, e per la possibilità di integrazione in configurazioni multi-GPU. Le schede sono pensate per ambienti professionali AEC e attività di inferenza AI, e godono di ampio supporto software e certificazioni ISV. Intel ha inoltre introdotto una piattaforma workstation configurabile, identificata con il nome in codice Project Battlematrix, basata su processori Xeon e progettata per supportare fino a otto GPU Intel Arc Pro B60. Questa soluzione è ottimizzata per addestrare modelli AI di medie dimensioni, fino a 150 miliardi di parametri, offrendo fino a 192 GB di memoria grafica aggregata. L'architettura Xe2, combinata con il supporto software professionale e driver multipiattaforma, conferma l'orientamento di Intel verso un'utenza professionale in cerca di prestazioni elevate e costi contenuti. Parallelamente, l'azienda ha esteso la propria linea di acceleratori AI con nuove opzioni di implementazione per Intel Gaudi 3, sia in formato scheda PCIe che in sistemi rack scale. Le nuove schede PCIe sono destinate all'integrazione nei server esistenti, permettendo l'esecuzione scalabile di modelli AI su infrastrutture consolidate. Compatibili con architetture come Llama 3.1 e versioni successive, rappresentano una soluzione flessibile per ambienti enterprise. I sistemi rack scale basati su Gaudi 3 sono invece pensati per applicazioni di inferenza in tempo reale e per l'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni. In grado di supportare fino a 64 acceleratori per rack, offrono una larghezza di banda complessiva pari a 8,2 terabyte e un'infrastruttura modulare aperta, sviluppata per evitare vincoli con fornitori specifici. Il raffreddamento a liquido contribuisce a mantenere un'elevata efficienza termica, riducendo i costi operativi complessivi. Nel quadro di una strategia orientata allo sviluppo di soluzioni AI flessibili, Intel ha infine reso disponibile su GitHub l'AI Assistant Builder, un nuovo strumento per la creazione di agenti intelligenti locali, ottimizzati per l'hardware Intel. Questa iniziativa rafforza l'impegno dell'azienda verso un ecosistema AI trasparente, accessibile e integrabile nelle architetture esistenti. L'annuncio dei nuovi prodotti coincide con il quarantesimo anniversario della presenza di Intel a Taiwan, un traguardo che sottolinea decenni di collaborazione strategica con uno degli hub tecnologici più attivi al mondo. In un contesto in cui l'intelligenza artificiale continua a richiedere infrastrutture sempre più sofisticate, Intel riafferma il proprio ruolo di fornitore di riferimento per tecnologie scalabili, aperte e ad alte prestazioni.



Pubblicato il 19 Maggio 2025