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Integrare la sostenibilità nella strategia industriale

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Nel secondo episodio di “Energia in Evoluzione” parliamo di sostenibilità e di come integrarla nella strategia industriale. In particolare approfondiremo le tematiche del report volontario “Eni For”, uno strumento di dialogo che permette di creare un punto di incontro tra l’azienda e i suoi stakeholder.

Ospiti di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos: Alessio Pagnotta, manager del dipartimento di Sviluppo Sostenibile di Eni, e Barbara Mineo, Responsabile Local Development & Cooperation di Eni.

Ascolta “Energia in Evoluzione” su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e eni.com.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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