Attualità
Integrare la sostenibilità nella strategia industriale
Nel secondo episodio di “Energia in Evoluzione” parliamo di sostenibilità e di come integrarla nella strategia industriale. In particolare approfondiremo le tematiche del report volontario “Eni For”, uno strumento di dialogo che permette di creare un punto di incontro tra l’azienda e i suoi stakeholder.
Ospiti di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos: Alessio Pagnotta, manager del dipartimento di Sviluppo Sostenibile di Eni, e Barbara Mineo, Responsabile Local Development & Cooperation di Eni.
Ascolta “Energia in Evoluzione” su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e eni.com.
Pubblicato il 10 Novembre 2026