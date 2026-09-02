“Insulti e offese per le previsioni meteo”, lo sfogo di Giuliacci a E’ sempre Cartabianca

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"Mi hanno insultato per le previsioni meteo". E' lo sfogo di Mario Giuliacci, decano dei meteorologi, nell'intervento a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Le previsioni, nell'estate rovente, sono state seguite con 'speranza' da milioni di persone soffocate da afa e umidità. "Se dico 'fine dell'ondata di caldo africano', qualcuno pensa che sia la fine dell'anticiclone. Io intendevo fine dell'ondata, poi ne è arrivata un'altra e mi sono preso insulti…", dice Giuliacci, apostrofato come 'scemo' e 'vecchio'. "C'è gente ignorante, ci sono tuttologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza: guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni… E' legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un'altra cosa", dice. Quindi, spazio – ovviamente – alle previsioni: quanto durerà ancora il caldo? "A occhi e croce andremo avanti fino a metà settembre. Da domani ritorna l'ondata di caldo africano. Il riscaldamento del pianeta è un dato di fatto, le temperature sono aumentate mediamente di un grado e il mar Mediterraneo si è scaldato di 2 gradi, è una delle aree del pianeta che si è scaldata di più. Al Nord, le nostre estati si sono scaldate di 2,8 gradi al Nord, 2,5 gradi al Centro e 2,3 al Sud. Prima, le giornate con temperature di 5 gradi superiori alla media erano 5 in un'estate: ora sono 20…".

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Pubblicato il 2 Settembre 2026