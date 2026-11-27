(Adnkronos) – Il popolo dei social boccia il nome ‘Albero del dono’, scelto per l’abete alto 26 metri che illuminerà piazza Duomo a Milano durante il periodo delle feste. Secondo l’Instant Mood di Arcadia il sentiment sul nome scelto è negativo per l’88,4% della rete e positivo solo per l’11,6%.

Nonostante l’abete sia ancora spento, il dibattito sul nome ha acceso la rete: tra il 24 e il 27 novembre l’Albero del dono’ ha raccolto 12.300 menzioni e 420.200 interazioni tra il 24 e il 27 novembre. Che il tema scaldasse gli animi si era capito fin da quando, martedì, il Comune di Milano sui social ha annunciato l’arrivo in città da Levico Terme, in provincia di Trento, dell’abete alto 26 metri, dando appuntamento per venerdì 4 dicembre all’accensione dell’Albero del dono.

Immediata la pioggia di commenti critici. Polemiche che si sono velocemente trasferite nel dibattito politico. Molto critico il centrodestra, che ha puntato il dito contro il “delirio woke della sinistra’ e accusato “Sala e la sinistra di censurare le nostre tradizioni”. Il sindaco, su Instagram, ha chiarito che non è una novità che l’albero di Natale venga ribattezzato a Milano: nel 2025 si chiamava ‘Albero dei Giochi’, per le imminenti Olimpiadi, e nel 2020, come quest’anno, ‘Albero del dono’. Una scelta – ha spiegato – fatta perché l’abete è dedicato a tre realtà del terzo settore e “si richiama alla generosità tipica della nostra città”.

La spiegazione, però, evidentemente non ha convinto, dal momento che il giudizio della rete – rileva l’Instant Mood di Arcadia – è netto: l’albero deve restare ‘di Natale’.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026