Instagram lancia il marchio Ia per i creator

(Adnkronos) – Instagram ha implementato una funzionalità che consente ai creatori di contenuti di dichiarare esplicitamente la natura sintetica della propria attività attraverso un’etichetta dedicata al profilo. Questa opzione si rivolge a chiunque pubblichi regolarmente materiale generato o profondamente modificato da sistemi di intelligenza artificiale, offrendo una cornice di trasparenza in un ecosistema digitale dove distinguere una realtà autentica da una prodotta da un software è diventato complesso. La novità agisce a livello di account e si affianca ai protocolli di controllo già attivi all'interno dell'infrastruttura di Meta. L'azienda continua infatti ad applicare autonomamente il marchio relativo alle informazioni sull'intelligenza artificiale ogni volta che i propri algoritmi rilevano alterazioni sintetiche nei singoli post. La nuova etichetta rappresenta quindi un ulteriore livello di segnalazione, questa volta basato sulla condotta continuativa del creator piuttosto che sul singolo frammento visivo. L’iniziativa punta a regolamentare un settore in espansione dove gli influencer virtuali occupano spazi sempre più rilevanti nel mercato dell'attenzione. Attraverso questo sistema di segnalazione volontaria, la piattaforma delega ai produttori la responsabilità di chiarire l'origine della propria immagine pubblica. L'obiettivo è preservare il rapporto di fiducia con l'utenza, cercando di gestire l'impatto di una tecnologia che sta ridefinendo i parametri della creatività e della partecipazione online.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026