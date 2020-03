Insorgono gli studenti: “Che ne sarà dell’anno scolastico e dell’Esame di Stato?”

<<Non possiamo lasciare che questa crisi cada sulla nostra pelle: occorre trovare buone soluzioni ed è impresa possibile, come dimostrano migliaia di studenti che si sono messi subito in rete!>>, Davide Lavermicocca, coordinatore regionale dell’Unione degli Studenti, teme che il Covid-19 riversi ripercussioni ‘venefiche’ sul ‘cursus’ futuro degli studi negli istituti superiori della regione Puglia. Ma andiamo per ordine. “Apprendiamo dall’appena varato decreto Cura-Italia che troppe delle nostre domande non hanno ancora risposte concrete. In questi giorni di didattica a distanza, nelle piattaforme online, abbiamo riscontrato parecchie difficoltà perchè non ci sono linee guida sulla valutazione a distanza, non è chiaro che ne sarà dell’Esame di Stato, come si recupereranno le insufficienze e, in uno stato di incertezza perenne, che ne sarà del corrente anno scolastico”. E non basta. “Riteniamo che, anche dopo questo decreto, non ci siano totali garanzie di copertura per tutti del diritto allo studio ed ancora nessuna risoluzione dei problemi che abbiamo riscontrato e portato alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nella teledidattica che non è ancora normata da linee guida nazionali chiare ed efficaci” – denuncia l’UDS Puglia – “ancora il 74% degli studenti svolge solo una parte delle materie previste dal corso di studi, il quasi 40% non ha ancora chiare le modalità da seguire per i corsi online e più della metà della popolazione studentesca ha problemi nel seguire i corsi da casa perché non possiede i mezzi necessari. Secondo recenti rapporti ISTAT, la Puglia è tra le regioni italiane con la quota più bassa di utenti di internet (59,7%) e il 60,5% delle famiglie pugliesi dichiara che nessuno dei suoi componenti sa usarlo. Il divario digitale è un problema che va affrontato subito: la teledidattica non può essere lo strumento con cui si cristallizzano le disuguaglianze già largamente presenti nella nostra regione”. Ed è per questo che gli studenti universitari non hanno alcuna intenzione di rimanere in balìa dell’incertezza sul corrente anno scolastico e sul futuro che ci aspetta dopo questa emergenza: basta poco per mantenere unita la scuola e dare delle risposte concrete ai bisogni degli studenti!” – conclude Lavermicocca. E cominciamo subito dagli 80 milioni stanziati dal Governo: basteranno per comprare pc, tablet, wi-fi per tutti? Forse Servirebbe un ‘bonus’ indiretto o un reddito diretto per gli studenti e le famiglie che ne hanno il bisogno, oltre il fondo nazionale già previsto dal DL 16 Marzo. E così, mentre le scuole continuano a essere chiuse, per gli studenti appare gravissimo che nell’ultimo decreto non siano presenti ancora delle linee guida utili a svolgere correttamente la didattica per docenti e studenti, nonostante le molteplici richieste dal mondo della scuola. Andrebbero chiariti immediatamente alcuni aspetti fondamentali, almeno per evitare irregolarità nel percorso di studi: le lezioni secondo Usd dovrebbe avere lo stesso calendario previsto prima dell’epidemia, mentre i programmi didattici rimodulati in base ai giorni persi e tutti poter fare lezioni che possano essere chiamate tali e non solo compiti per casa: non è pensabile trascorrere la giornata davanti ad uno schermo per il diritto alla salute: almeno 15 minuti di pausa ogni ora; si deve evitare che l’incertezza sull’utilizzo delle piattaforme digitali lasci spazio ai privati per costruire la didattica. Ma ancora più inaccettabile non sapere ancora nulla sull’andamento degli esami di maturità. Il Ministero dovrebbe chiarire senza indugio come si farà l’Esame. L’Uds ha già chiesto la eliminazione della seconda prova, da sostituire con tesina sulla materia di indirizzo, ma l’ammissione di tutti all’Esame, a prescindere dalle insufficienze, garantendo commissioni interne e dando a tutti il massimo credito per la propria media. E a tutti, infine, dovrebbe essere data la possibilità di recuperare: <<Ci siamo trovati da un giorno all’altro a non poter recuperare più le nostre insufficienze ed ora non sappiamo se rischiamo di essere bocciati: non possiamo rischiare un intero anno perché il Ministero non dà indicazioni chiare sulla didattica>>. Per finire, a proposito di prolungamento dell’anno scolastico, gli studenti hanno chiesto che l’anno scolastico finisca il 10 Giugno: tanti studenti in estate lavorano, si preparano ai test d’ammissione all’università, frequentano corsi di recupero per la riparazione dei debiti formativi…si può tenere conto di queste esigenze?

Francesco De Martino

