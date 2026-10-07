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Insegue gregge scappato sui binari, pastore travolto e ucciso sulla Torino-Bardonecchia

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(Adnkronos) – Grave incidente questo pomeriggio sulla linea ferroviaria Sfm3 Torino-Bardonecchia dove un pastore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un treno mentre stava inseguendo una parte del gregge di pecore che, sfuggite al suo controllo, avrebbe invaso i binari. L’uomo è morto in seguito dell’impatto. Nell’urto sono decedute anche alcune decine di animali.  Sul posto sono intervenuti personale Rfi e Fs Security, insieme a Polfer e Vigili del Fuoco. Ancora in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Oulx e Bardonecchia e renitalia ha attivato un servizio bus tra Salbertrand e Bardonecchia per garantire la mobilità dei viaggiatori. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Ottobre 2026

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