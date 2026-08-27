Insegna che “il cambiamento climatico esiste”, professore licenziato in America

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"Il cambiamento climatico esiste", una frase che si legge fin troppo spesso sul web e che, negli Stati Uniti, è costata il licenziamento a un professore. È successo all'Accademia militare di West Point, nello stato di New York, dove il titolare della cattedra di geografia si è opposto all'obbligo, imposto dai funzionari del dipartimento, di insegnare che l'attività umana contribuisce al cambiamento climatico. Una decisione che ha portato poi a una causa intentata dallo stesso docente. Adam Kalkstein, uno scienziato specializzato nel clima che ha trascorso 17 anni a insegnare ai futuri ufficiali dell'esercito, ha affermato di aver sempre ricevuto valutazioni "eccellenti" per il suo lavoro, ma ha dovuto adeguarsi dopo l'imposizione, arrivata nel corso dello scorso anno accademico, di 'glissare' sul cambiamento climatico, in quanto danneggerebbe la formazione dei cadetti. "Non è un corso di livello universitario. Non è nemmeno un corso di scuola superiore. Non perché non sia impegnativo, lo è, ma perché stiamo omettendo informazioni essenziali", ha affermato Kalkstein durante una riunione del dipartimento di geografia. "Stiamo raccontando ai cadetti solo una parte della storia. Gli stiamo mentendo, li stiamo ingannando. Sarebbe come cercare di insegnare la legge senza nemmeno menzionare la Costituzione", ha continuato Kalkstein. Nella causa generata dal suo allontanamento, il professore chiede di vietare restrizioni giudicate "infondate" alla libertà accademica; di ottenere il reintegro nella sua posizione di professore ordinario e di corrispondergli un risarcimento in denaro. Le 'linee guida' dell'accademia di West Point, sono le stesse portate avanti presidente americano Donald Trump, che più volte si è espresso apertamente contro le evidenze scientifiche che indicano come i comportamenti umani, come l'utilizzo di combustibili fossili, contribuiscano al cambiamento climatico. Nel settembre 2025, di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che il cambiamento climatico è "la più grande truffa mai perpetrata dal mondo", e dal suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha intrapreso azioni per annullare gli sforzi delle amministrazioni precedenti volti a ridurre le emissioni di carbonio e a integrare fonti di energia più rinnovabili o più pulite.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026