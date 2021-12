Insediato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica montana del Gargano, si è insediato ufficialmente. Alla presidenza è stato eletto il carpinese Michele Palmieri, già vice-presidente dell’Ente garganico, noto per il grande impegno profuso per i territori, mentre alla carica di vice-presidente è stato eletto Michele Tabacco, in qualità di legale rappresentante de “Il Sole società agricola arl”; a completare la folta rappresentanza in quota Copagri eletta lo scorso 3 ottobre: Totaro Berardino detto Dino, Gerra Libera e Coccia Rocco Massimiliano. Si tratta di un risultato molto importante che dimostra quanto il lavoro paghi e quanto la presenza della Copagri sul territorio si stia radicando sempre di più, grazie all’incessante lavoro del gruppo dirigente foggiano, vocato unicamente alla difesa e alla valorizzazione dei territori e dei propri associati. Nel suo intervento, il neo-presidente ha dato atto al presidente uscente, Giovanni Terrenzio, dell’importante lavoro svolto nei sei anni trascorsi alla guida del Ente di viale Colombo e ha posto all’attenzione dei consiglieri, alcuni temi e priorità che l’amministrazione e la struttura saranno chiamati ad affrontare, soffermandosi sulla necessità di rafforzare ulteriormente l’azione verso le linee caratterizzanti la passata gestione: “ulteriore potenziamento degli acquedotti rurali programmando ulteriori estensioni dell’attuale reticolo idraulico; la realizzazione della filiera del legno che ha la necessità di andare ben oltre la fase della sperimentazione, ponendosi attraverso un ampio disegno di progettualità operativa complessa di tutti gli attori del territorio, attraverso gli strumenti previsti dalla transizione ecologica, quale volano di un economia ecosostenibile e garante della salvaguardia del territorio“.

Non sono mancati, da parte del neo-presidente Palmieri, anche alcune sottolineature che vedranno l’Ente di Viale Colombo rimarcare una certa discontinuità con la passata gestione, toccando alcuni punti fondamentali del suo mandato quali: i problemi di dissesto del territorio, i cambiamenti climatici, il patto di collaborazione con la pubblica amministrazione ed un nuovo progetto di comunicazione verso aziende e cittadini.“Un tema da affrontare -incalza Palmieri- è certamente il sempre più impattante cambiamento climatico. Eventi climatici estremi sono ormai diventati ordinari e vediamo alternarsi, con sempre maggior frequenza, lunghi periodi di siccità ad abbondanti precipitazioni, fenomeni che mettono alla prova il nostro sistema di difesa del territorio; abbiamo la necessità di elaborare un vero e proprio patto di collaborazione con le amministrazioni locali che tenda a salvaguardare e a difendere il territorio garganico, da fenomeni erosivi amplificati da una cattiva e miope gestione idrogeologica in tutti questi anni.”

“Inoltre – ha affermato Palmieri – l’impegno dell’Ente in questi prossimi mesi sarà proteso anche a realizzare una efficace comunicazione verso l’esterno, con l’obiettivo di generare piena consapevolezza del ruolo essenziale della Bonifica tra i cittadini e le imprese, consapevolezza purtroppo che le nuove generazioni stanno perdendo”.

E’ immaginabile come il nuovo corso a guida Copagri, sia proteso ad una razionalizzazione e riorganizzazione dell’attuale pianta organica, evidentemente troppo intrisa di figure professionali amministrative e poco dotata di professionalità tecniche per poter attuare le illustrate linee programmatiche.

