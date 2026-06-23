Attualità

Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La spesa per le pensioni è passata da 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale del 1,4%, variazione dovuta principalmente all’indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27 mila in meno rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale Inps presentato oggi dal Civ a Roma.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Inps, Lazzarelli (Civ): “In attesa dal 2024 di oltre 300 ispettori, prima del 2027 no operativi”

13 minuti fa

Terremoto, Meloni: “Da governo cambio di passo per ricostruzione”

14 minuti fa

Inps, Fava: “Al lavoro per migliorare su tempi invalidità civile e vigilanza”﻿

18 minuti fa

Terremoto, Castelli: “Con ricostruzione cresce il Pil”

18 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio