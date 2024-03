Inps, nuova procedura semplificata per domande di pensione anticipata

(Adnkronos) – L’Inps comunica di aver implementato il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria, al fine di semplificare la presentazione dell’istanza, per tutti coloro che raggiungano i requisiti stabiliti per legge e desiderino fare domanda. E' quanto si legge in una nota. L’utente può accedere alla domanda di pensione anticipata direttamente dal sito www.inps.it. Dopo l’autenticazione con Spid o Cie, si legge, bisogna selezionare la voce “Nuova prestazione pensionistica” e successivamente “Pensione anticipata”: una procedura semplificata guida alla compilazione dei campi, alcuni dei quali già precompilati con i dati e le informazioni in possesso dell’Istituto. Oltre che direttamente sul sito dell’Inps, le domande possono essere presentate, come di consueto, utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge oppure chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2024