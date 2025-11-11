Attualità

Inps, Bianco: “Centenario Wedekind atto di restituzione al pubblico”

(Adnkronos) – “Il centenario di Palazzo Wedekind è un atto di restituzione al pubblico. È un palazzo che racconta la storia del Paese e la visione di un istituto. Il progetto nasce da questo focus e si concentra sul dialogo tra storia e arte contemporanea che qui non è un ornamento, ma un linguaggio civile”. Così l'avvocata Annalisa Bianco, curatrice del progetto che celebra l’acquisizione dello storico Palazzo da parte di Inps, partecipando a Roma, all’incontro ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’. Il progetto, realizzato con la collaborazione di Valerio Dehò, ha proposto un percorso che intreccia arte, storia e innovazione, con le opere di luce del Maestro Raimondo Galeano proiettate sul colonnato. “Vogliamo dialogare anche con le nuove generazioni – afferma Bianco – Con l'installazione di Galeano vogliamo dire che quando la bellezza incontra l'istituzione genera futuro. E in questo momento – conclude – ne abbiamo veramente tanto bisogno”. 
Pubblicato il 11 Novembre 2025

