Innovazioni per sostenibilità, Ferrero-Save the Children ed Enel X premiati da Eiis

(Adnkronos) – Enel X e Ferrero con Save the Children si sono aggiudicate, con un ex aequo, il ‘Best Product: Innovation for Sustainability Summit 2023’ Award, il premio assegnato nell’ambito dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis). Tra le startup selezionate per le loro innovazioni in ambito economia circolare, il premio Circular South è andato a ReLearn che si occupa di sensoristica per la raccolta differenziata. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2023