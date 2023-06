Innovazione, We Make Future: partita la Fiera del futuro digitale

(Adnkronos) – “Questa è una comunità, nata come tale, continuiamo a svilupparla ma soprattutto stiamo cercando più possibile di concretizzare quelle che sono le progettualità per la piattaforma di costruzione del futuro che va a mettere insieme singoli aziende, realtà, istituzioni che vedono la tecnologia e il digitale alla luce della costruzione del futuro, degli impatti positivi che può generare”. Sono le parole di Cosmano Lombardo Ceo e Creatore di We Make Future la fiera del Digitale in corso a Rimini. Musica, Intelligenza artificiale, nuove StarUp ma anche attivismo e buone pratiche di sostenibilità: ”Il filo conduttore – ha proseguito Lombardo – è gli impatti sociali, ma soprattutto la società. La musica, l'intelligenza artificiale, l'integrazione, la lotta alla mafia sono delle linee che vanno perseguite per provare a migliorare quella che è la situazione attuale. Diciamo che questa è una progettualità di cooperazione internazionale che vede l'Italia al centro di 85 Paesi con azioni e formazione esattamente su tutti i temi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2023