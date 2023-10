Innovazione, ToolsGroup acquisisce Evo e integra l’Intelligenza Artificiale reattiva

(Adnkronos) – ToolsGroup annuncia l'acquisizione di Evo, fornitore di soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning per l'ottimizzazione delle prestazioni aziendali. L'azienda del software di pianificazione e ottimizzazione della supply chain spiega che l'integrazione delle funzionalità IA reattive di Evo "offrirà ai clienti la soluzione per l’ottimizzazione in tempo reale della supply chain e l’ottimizzazione dei prezzi più efficiente disponibile sul mercato". "L'acquisizione di Evo unisce due società con visione e valori comuni, e con prodotti e clienti complementari" osserva Inna Kuznetsova, Ceo di ToolsGroup. La Ceo Kuznetsova evidenzia che "ToolsGroup è leader nella pianificazione dinamica ed Evo estende l’offerta con l'ottimizzazione dinamica dei prezzi" e che "le funzionalità di Evo nell'ottimizzazione non lineare, nell'apprendimento quantistico (Quantum Learning) e nell'analisi prescrittiva avanzata ci consentiranno di fare il prossimo passo avanti nel nostro viaggio verso la pianificazione centrata sulle decisioni". La Ceo aggiunge inoltre che "l’intelligenza artificiale reattiva di Evo ci fornisce un ingrediente essenziale per delineare la supply chain autonoma del futuro". Kuznetsova indica infine che "la tecnologia di Evo supporta direttamente la nostra missione di rendere la supply chain una forza positiva e siamo entusiasti di accogliere il team Evo nella nostra azienda". "Insieme a ToolsGroup – assicura Fabrizio Fantini, fondatore e Ceo di Evo – possiamo costruire la supply chain del futuro, in grado di supportare le organizzazioni nella definizione di un processo decisionale più intelligente, con funzionalità di calcolo ottimali per il pricing e la gestione dell’inventario. Il nostro obiettivo è rendere la complessa scienza dell'intelligenza artificiale facile da usare, e fornire prodotti che non solo funzionano, ma creano valore per i clienti". "L'acquisizione da parte di ToolsGroup ci consentirà di estendere la portata della nostra tecnologia per migliorare il processo decisionale lungo l'intera catena del valore" commenta inoltre Fantini. I due player sottolineano che "ToolsGroup supporta oltre 400 clienti nell’ottimizzazione delle scorte, con l’obiettivo di soddisfare i livelli di servizio pianificati e i requisiti di assortimento, migliorando i risultati finanziari" e che "combinando le capacità di data science di Evo con le funzionalità end-to-end e i modelli machine learning avanzati delle applicazioni di pianificazione retail e della supply chain di ToolsGroup, le organizzazioni possono davvero ottimizzare i risultati aziendali". E, aggiungono, "combinando le comprovate capacità di data science di Evo con le funzionalità end-to-end e i modelli machine learning avanzati integrati nelle soluzioni di pianificazione di ToolsGroup, le organizzazioni possono potenziare le performance aziendali. I clienti ToolsGroup potranno sempre garantire il prodotto giusto al cliente giusto nel momento giusto – e ora, con Evo, al prezzo giusto". Giuseppe Scellato, presidente di I3P, aggiunge che "Evo ha completato con successo il suo percorso di crescita in I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, tanto da meritarsi nel 2021 il premio di Startup dell’Anno". "Siamo orgogliosi del raggiungimento di questo nuovo importante traguardo che dimostra pienamente la qualità e il valore delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da Evo nel corso degli anni". o ToolsGroup ed Evo ricordano infine che "condividono un solido legame con il mercato italiano, noto per la sua ricchezza e complessità nei modelli di business. Proprio in Italia, infatti, entrambe le aziende hanno avviato lo sviluppo e la sperimentazione della loro tecnologia innovativa, destinata a ottenere presto riconoscimento a livello globale". A seguito di un importante finanziamento da parte del fondo di investimento Accel-KKR, focalizzato nel settore tecnologico, ToolsGroup ha ampliato il portafoglio prodotti tramite l’acquisizione di Just Enough nel 2021 e di Onera nel 2022. Nell'agosto 2023, ToolsGroup è stata inclusa nel Gartner® Magic Quadrant™ per le soluzioni di pianificazione della supply chain (Midmarket Context). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2023