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Innovazione e accesso alle cure, Cicchetti (Ucsc): “”Aifa può coordinare farmaci e test””

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“Affidare ad Aifa coordinamento tra approvazione farmaci e disponibilità dei test consentirebbe di accelerare l’accesso all’innovazione. Mancato allineamento rischia di generare ulteriori disuguaglianze territoriali, soprattutto per le Regioni sottoposte a piano di rientro”. Lo ha detto Americo Cicchetti, professore ordinario dell’università Cattolica del Sacro Cuore, all’evento Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso organizzato da Salutequità.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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