Innovazione, Crispy (Gruppo Engineering) riceve If design award 2026

(Adnkronos) – Crispy, azienda parte del gruppo Engineering e specializzata nel design digitale, nell’innovazione della user-experience e nello sviluppo di soluzioni IoT, ha ottenuto con l’app Stiga.go l’iF design award 2026, uno dei riconoscimenti più ambiti a livello internazionale nel campo dell’innovazione e del design fisico e digitale. Si tratta del terzo riconoscimento internazionale ottenuto da Crispy nel giro di due anni, dopo il Red dot design award, sempre per l’app Stiga.go nel 2025 e per l’app My.Campy3.0 nel 2024. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Berlino, durante la quale Davide Cremonesi, chief design officer di Crispy, ha ritirato il premio per conto dell’azienda. La soluzione Stiga.go è risultata una delle migliori tra oltre 10.000 candidature provenienti da 68 Paesi, convincendo una giuria internazionale composta da 129 professionisti del design indipendenti: un risultato importante che sottolinea la natura fortemente competitiva di questo concorso. Commenta Davide Cremonesi, chief design officer di Crispy: “Questo riconoscimento attesta la solidità del nostro approccio: porre le persone al centro, rendere il design leva strategica di innovazione e utilizzare il digitale per generare risultati concreti e di qualità certificata. Il vero valore nasce infatti dall’integrazione tra design, business e tecnologia, sempre orientati a creare esperienze autentiche e significative per le persone proprio come la app Stiga.go. Come azienda parte del Gruppo Engineering, il nostro obiettivo è portare il design digitale a un livello superiore, contribuendo ad accelerare e sostenere i percorsi di innovazione dei nostri clienti”. Stiga.go è la Smart home gardening app sviluppata da Crispy per Stiga, gruppo leader nella produzione e distribuzione di macchine e attrezzature da giardino. L'applicazione trasforma lo smartphone in un pannello di controllo per la gestione dei prodotti connessi dell'azienda, tra cui i famosi robot rasaerba autonomi, ponendosi come il principale punto di contatto digitale tra l'utente e la macchina. Oltre a guidare l’user passo dopo passo durante l’installazione, Stiga.go garantisce il controllo totale del device ovunque esso si trovi e in ogni momento, rendendo la cura del verde un'esperienza più semplice, immediata ed efficiente. Per i sistemi a batteria Stiga, come i trattorini, l’interfaccia funge anche da dashboard virtuale: un assistente di bordo che monitora in tempo reale ogni dettaglio della sessione di taglio, dall’ottimizzazione energetica alla copertura del prato, fino allo stato di carica. Il successo di Stiga.go riflette la filosofia che guida ogni progetto di Crispy: in uno scenario iper-competitivo in cui i bisogni delle persone evolvono rapidamente e le aspettative verso i prodotti digitali crescono ogni giorno, il valore non sta nella tecnologia in sé, ma nella capacità di orchestrarla per creare esperienze rilevanti, capaci di rispondere ai bisogni reali degli utilizzatori finali. Crispy fa parte dell’ecosistema di EngX, la realtà del Gruppo Engineering dedicata alla digital experience, che coniuga tecnologie digitali avanzate, creatività e design per esaltare l’esperienza dell’utente: un ecosistema nel quale Crispy porta la propria expertise nel design di prodotto e nell'IoT, amplificata dalla solidità tecnologica e dalla scala internazionale di uno dei principali gruppi italiani della trasformazione digitale.

—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2026