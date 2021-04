Iniziati i lavori per il recupero di piazza Allegato

Hanno preso inizio questa mattina i lavori per il recupero funzionale di Piazza Allegato, che erano stati assunti con la determinazione dirigenziale n. 411 del Registro 4^ Area del 29/12/2020. Con la stessa si dava avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione dei “lavori di “recupero funzionale, risanamento e messa in sicurezza di piazza allegato” – lotto unico” – importo complessivo di euro 301.000,00.

“I Lavori vengono finalmente cantierizzati – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – e sono finalizzati a restituire alla Piazza bellezza ed allo stesso tempo funzionalità. Piazza Allegato è uno dei salotti della nostra San Severo. I lavori consisteranno essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione, del piano viabile della intera piazza e saranno mirati ad un risanamento globale della pavimentazione stessa, rispristinandola nel migliore dei modi, sia da punto di vista strutturale che per il decoro urbano”.

Piazza Luigi Allegato risulta essere uno dei punti nevralgici della intera città, quale ideale congiunzione di tre arterie principali come Corso Gramsci, Corso Garibaldi e Via Tiberio Solis, oltre che del vicino Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”: è delimitata dalla Camera del Lavoro e dalla Casa di Riposo Concetta Masselli, è sede di numerose attività commerciali, meta indiscussa ed obbligata del passeggio e fa da salotto in ogni attimo della giornata ed oggetto di numerosi eventi sia folkloristici che commerciali e politici.

R.U.P. è il dipendente comunale I.D. Francesco Romano. La direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Antonio Michele de Cesare. Ditta affidataria dell’appalto pubblico è la XERIM di Foggia.

