Iniziata ufficialmente l’era Decaro che promette molto, senza assicurare nulla

A Bari, nel Palazzo di Giustizia di piazza Enrico De Nicola, un mese e mezzo dopo le elezioni del nuovo presidente e di rinnovo del Consiglio regionale, nell’aula magna della Corte di Appello, con la lettura del verbale elettorale da parte della presidente dell’Ufficio elettorale centrale della Corte di Appello di Bari, Giovanna De Scisciolo, è avvenuta la proclamazione di Antonio Decaro (Pd) a presidente della Regione Puglia. La proclamazione è stata accompagnata da un applauso. Entrando nella sala, prima della cerimonia, Decaro aveva salutato e abbracciato i presenti, tra cui il governatore uscente, Michele Emiliano, ed avvicinandosi alle figlie e alla moglie sedute in prima fila, aveva detto di aver scelto di indossare lo stesso abito che indossò per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’eurodeputato dem (che d’ora in poi avrà 30 giorni di tempo per dimettersi dal Parlamento di Bruxelles, essendo incompatibile con la nuova carica) ed ex sindaco di Bari è il settimo Presidente della Regione Puglia eletto direttamente dagli aventi diritto al voto. In precedenza, come si ricorderà, erano stati eletti direttamente Salvatore Distaso (1995), Raffaele Fitto (2000), Nichi Vendola (2005 e 2010) e l’uscente Michele Emiliano (2015 e 2020). Per la cronaca, riferiamo anche che il 23 e 24 novembre scorso Decaro è stato eletto governatore con 919.665 voti ed una partecipazione alle urne di appena il 41,82% degli aventi diritto. Ossia una percentuale di votanti non solo più bassa in assoluto, finora, nella storia elettorale della Regione Puglia, ma anche tra quelle registrate fra tutte le sette Regioni chiamate al voto lo scorso anno. La prima dichiarazione del neo-presidente della Puglia, dopo la proclamazione, è stata: “Io non sono abituato a fare proclami e promesse roboanti, affronterò questa sfida da persona che serve la Repubblica, con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l’unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti e rimorsi”. Il tempo trascorso dalle elezioni ad oggi, più di un mese, “l’ho usato – ha aggiunto Decaro – per studiare, riflettere e prepararmi a un ruolo così importante e carico di responsabilità. La Puglia in questi anni ha avuto una crescita enorme e di pari passo sono cresciute le aspettative”. Pertanto, – ha affermato ancora il neo presidente – chi si accinge al ruolo di guida di questa grande comunità deve essere all’altezza di queste aspettative, superando i timori”. Nel breve discorso effettuato, Decaro ha anche precisato: “Sarò il presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato (ndr – che come riferito innanzi sono stati soprattutto gli elettori pugliesi che non si sono recati alle urne!), ma non sarò il presidente per tutti, perché credo che questa regione meriti il coraggio di saper dire anche no. Alcuni no saranno difficili, impopolari, ne sono consapevole, ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro e io non voglio rinunciare al futuro della mia terra e della mia comunità”. “Sarò il presidente dei pugliesi prima che della Puglia, – ha chiarito il neo governatore – perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone”. “È trascorso più di un mese da quel consenso straordinario che mi ha portato a diventare presidente di questa regione – ha detto inoltre Decaro – una grande fiducia, una grande aspettativa, una grande responsabilità”, però “da oggi per me si riparte da zero, perché quel consenso, quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, lo straordinario affetto che ho riscontrato in tutti i luoghi durate la campagna elettorale li dovrò riconquistare, meritarli di nuovo, giorno dopo giorno, lavorando con tutto l’impegno, la dedizione e la passione di cui sono capace”. Decaro ha ringraziato il suo predecessore (Emiliano) e tutti coloro che lo hanno preceduto “in questo viaggio”. Infatti, ha poi detto: “Raccolgo il testimone con rispetto e gratitudine per tutto quello che è stato fatto, lo raccolgo in maniera consapevole, sapendo che ci sono tante cose da fare, perché la Puglia è una regione grande e complessa. Davanti a noi abbiamo grandi prospettive e nuove opportunità, ma dentro di noi abbiamo anche tanti problemi, grandi e complessi come la regione”. “Ci sono fragilità fisiche, quelle del territorio, umane e sociali, quelle delle persone. Guarderemo insieme le fragilità – ha assicurato il neo presidente – e cercheremo di risolverle, anche rischiando di rovinare un p’’ l’immagine di una Puglia perfetta, che tutti noi, io per primo, abbiamo raccontato sui social, perché sono convinto che la storia di un popolo sia più importante di una storia su Instagram”. In fine, il neo proclamato governatore ha sottolineato: “Non sarò un presidente di parte, ma non rinuncerò a parteggiare per quelle che sono le mie idee e i miei valori”. Per poi concludere il suo discorso parafrasando una citazione (‘di chi sono i nostri giorni’) tratta dall’ultimo film di Paolo Sorrentino: “Io non lo so di chi sono i nostri giorni, – ha detto Decaro – quello che so con grande certezza è che tutti i miei giorni, le mie ore, i miei minuti, da oggi e per i prossimi 5 anni, saranno per i pugliesi. Viva la Puglia”. L’ ormai ex presidente della Regione Puglia, Emiliano, nel passaggio di consegne con il neo governatore Decaro, parlando con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Ad Antonio il mio ringraziamento per tanti anni di lavoro comune, congratulazioni per questa straordinaria vittoria e soprattutto il mio augurio di lavorare sempre serenamente in una regione meravigliosa, fatta di gente perbene che ti sosterrà come ha aiutato i tuoi predecessori. Conta soprattutto su di loro, sulle persone che ci chiedono solo di fare il nostro dovere nel limite delle possibilità umane”. Emiliano si è rivolto anche alla famiglia di Decaro e, in particolare, alle figlie, per dire: “Tutto quello che hai fatto e farai è sostenuto da chi ti vuole bene, da chi ti offre tutto di sé senza chiedere mai nulla”. Infatti, Emiliano ha rilevato: “È un compito difficile, papà Antonio va amato nonostante il fatto che tantissime persone attorno a lui pretenderanno di amarlo alla stessa maniera. Non sarà mai uguale, Antonio questo lo sa”. Emiliano, quindi, ha ringraziato i familiari di tutti quelli che servono la Repubblica, “perché servire la Repubblica non è una cosa semplice, è un onore grandissimo, è motivo di felicità, fare il proprio dovere è una cosa meravigliosa, ma sappiamo che il tempo che trascorriamo a servizio degli altri viene sottratto alla famiglia, chiediamo scusa per questo e li ringraziamo per la comprensione”. Lasciando l’aula della Corte d’Appello di Bari per raggiungere la sede della Regione Puglia, dopo la cerimonia di proclamazione, Decaro ha ribadito: “Come ho detto prima lavorerò con impegno, dedizione, con disciplina ed onore, servendo l’istituzione della Regione Puglia facendo però il presidente dei pugliesi, più che il presidente della Puglia” e “comincio a farlo da questo momento andando in Regione adesso a lavorare”. E, rispondendo a chi gli ha chiesto sui tempi per la definizione della nuova Giunta, ha affermato: “Aspetteremo la proclamazione dei consigliori, perché la Puglia è l’unica Regione in cui bisogna nominare in giunta i consiglieri regionali”. Ma la Puglia potrebbe non essere “caso unico” in Italia solo per i consiglieri che devono necessariamente far parte della Giunta nella misura di 8 su dieci, ma anche – stante alcune indiscrezioni che circolano da tempo – per una ipotetica sceneggiata gattopardesca (ossia “cambiare tutto, perché nulla cambi!”), che suonerebbe come una beffa fors’anche per molti degli stessi elettori di centrosinistra che hanno votato Decaro. Ed il riferimento è al fatto che Decaro potrebbe eventualmente far rientrare dalla finestra il governatore uscente, Emiliano, dopo avergli sbarrato – come è noto – la possibilità di candidatura al Consiglio regionale.

E il “nuovo che avanza” potrebbe non si fermarsi solo all’uscente Emiliano, se insieme a lui nella futura giunta Decaro dovessero tornare a sedersi altri volti noti, anzi stranoti, della passata Amministrazione regionale.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 8 Gennaio 2026