Inghilterra, Tuchel vince ma attacca Fifa: “Non riuscivo a vedere mia squadra…”

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Thomas Tuchel attacca Gianni Infantino e la Fifa dopo Inghilterra-Croazia. Il ct tedesco ha fatto il suo esordio ai Mondiali 2026 guidando la Nazionale inglese nel 4-2 con cui hanno battuto quella croata, ma, nonostante la vittoria, non tutto è andato secondo i piani. Prima del fischio d'inizio, al momento degli inni nazionali, il ct dell'Inghilterra è stato infatti 'sommerso' dai fotografi, che gli hanno intralciato la visuale, non permettendogli di guardare i suoi giocatori schierati al centro del campo: "Sto implorando la Fifa di cambiare la posizione dei fotografi durante l'inno nazionale… Non riuscivo a vedere la mia squadra", ha detto Tuchel a fine partita. "Aspettavo da tempo questo momento, è stato molto speciale, e mi sono trovato davanti a un muro di 50 fotografi", ha continuato, "non riuscivo a vedere nemmeno un singolo giocatore e questo ha rovinato un po' la mia esperienza".

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Pubblicato il 18 Giugno 2026