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Inghilterra, Kane senza voce dopo trionfo con Messico: il video virale

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(Adnkronos) –
Harry Kane senza voce dopo Messico-Inghilterra. Oggi, lunedì 6 luglio, la Nazionale inglese ha battuto il Messico 3-2 agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo così la Norvegia ai quarti. Tra i protagonisti della partita c'è proprio l'attaccante del Bayern Monaco, a segno su calcio di rigore per il terzo gol dei Tre Leoni. Proprio Kane ha offerto, a fine partita, un'intervista che è diventata rapidamente un meme. Il centravanti inglese si è infatti presentato ai microfoni della Bbc completamente senza voce, faticando a parlare al microfono: "La mia voce è completamente andata…", ha ammesso Kane dopo aver provato, invano, a parlare. "Ti chiederei della prestazione, ma direi che il fatto che la tua voce se ne sia andata dice tutto", ha replicato la giornalista, provocando il sorriso di Kane, che ha poi continuato, seppur a fatica, ad analizzare la partita.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Luglio 2026

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