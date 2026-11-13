Ingerenze in elezioni Paesi membri al centro del dibattito ‘Danger zone: dai media alle urne’

(Adnkronos) – Nell’ambito del ciclo di dibattiti ‘Informazione e democrazia’ lunedì 23 novembre alle 17 a Palazzo Farnese, a Roma, si terrà ‘Danger zone: Dai media alle urne’. Il dibattito si concentrerà sul tema delle ingerenze nelle elezioni che si avvicinano in Francia come in altri Paesi membri dell’Ue come l’Italia e la Polonia nel 2027, per sottolineare l’importanza della consapevolezza del fenomeno delle Foreign information manipulation and interference (Fimi) e delle sfide poste alle nostre democrazie in questo ambito. Un evento dove verranno esposti casi concreti, testimonianze di Paesi che si sono dovuti recentemente confrontare con questo fenomeno, dimostrando che questa sfida riguarda tutti.

Durante i periodi elettorali, le campagne di disinformazione cercano non solo di favorire o screditare un candidato, ma anche di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici. Accreditando l’idea di uno scrutinio truccato, incoraggiando la sfiducia nei confronti delle istituzioni o scoraggiando la partecipazione, esse prendono di mira la stessa legittimità del processo democratico. L’Unione europea raggruppa queste minacce sotto il termine Fimi (Foreign information manipulation and interference). Un esempio, quello dell’operazione ‘Doppelgänger’, già documentata nel 2022 e attribuita alla Russia: consiste nel clonare siti di media riconosciuti, da Le Monde in Francia ad importanti testate europee, per pubblicarvi articoli falsi con un aspetto credibile. ‘Storm-1516’ utilizza la stessa logica, applicata al periodo elettorale che precede la stagione di elezioni del 2027. La Francia è uno dei Paesi più presi di mira dopo l’Ucraina con ben 152 attacchi Fimi rilevati dal servizio europeo per l’azione esterna nel 2025.

L’Unione europea ha introdotto regolamenti per contrastare i meccanismi di viralità. Il Digital services Act obbliga le grandi piattaforme a ridurre questi rischi pena l’applicazione di sanzioni, mentre altri testi disciplinano i deepfake e la pubblicità politica. L’Europa finanzia inoltre ricercatori e verificatori tramite la rete European digital media observatory (Edmo) e il sito EuVsDisinfo.

In Francia ‘Viginum’, creato nel luglio 2021 al Segretariato generale francese della Difesa e della Sicurezza nazionale (Sgdsn), scopre e rende pubbliche le ingerenze straniere: si tratta di un ufficio tecnico e operativo dello Stato che rafforza il dispositivo nazionale di lotta contro le manipolazioni dell’informazione. Il ministero francese dell’Europa e gli Affari esteri ha invece lanciato a settembre 2025 ‘French response’, uno strumento per rispondere alla disinformazione o agli attacchi con account su X poi su TikTok, che controbatte con humour alle manipolazioni contro la Francia. Ne parlerà Mélodine Allaire, vice direttrice del dipartimento Monitoraggio e Strategia presso il ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri. Aprirà l’evento Anne-Marie Descôtes, ambasciatrice di Francia in Italia, al quale interverranno, per presentare casi concreti, Mattia Caniglia, analista senior in intelligence e politica presso il Global disinformation index, Antonio Talia, giornalista presso il gruppo Sole 24 ore, Chiara Piotto, host del podcast The essential e Matteo Pugliese, analista senior presso Debunk.org.

Le testimonianze di ambasciatori quali Thomas Bagger, ambasciatore di Germania in Italia, Oleg Nica, ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia e Ryszard Schnepf, ambasciatore di Polonia in Italia, permetteranno di capire meglio quanto le ingerenze siano in grado di avere un’influenza sul voto e il risultato delle elezioni, ma anche di minare il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. A guidare gli interventi saranno Giorgio Rutelli, vice-direttore di Adnkronos, e Giovanna Pancheri, giornalista e corrispondente internazionale per Sky Tg24. Infine verrà presentato l’escape game virtuale intitolato ‘Clelia’, ideato dall’ambasciata di Francia in Italia, in prospettiva, nel 2027, del 70esimo anniversario del Trattato di Roma, che espone diversi casi di fake news e debunking, realizzato dallo studio We Are Muesli.

Nel primo pomeriggio si terrà invece un incontro a porte chiuse con la regola di Chatam House per un confronto su questi temi con interventi anche di Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri incaricato dell’informazione e dell’editoria, Claudio Casini, capo della rappresentanza della Commissione europea a Roma, Teresa Coratella, vice-direttrice a Roma del Consiglio europeo delle relazioni esterne dell’Ecfr e Tancredi Francese, capo dell’ufficio minacce ibride presso la direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica.

Per iscrizione del pubblico: https://www.lyyti.in/dangerzone-2311



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Pubblicato il 13 Novembre 2026