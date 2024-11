Ingebrigtsen abusato dal padre: “Schiaffi e pugni per anni”

(Adnkronos) – Violenza fisica e verbale nel passato di Jakob Ingebrigtsen. Il mezzofondista norvegese, oro olimpico nei 1500 metri a Tokyo 2020 e nei 5000 metri a Parigi 2024, ha raccontato alla polizia di essere stato ripetutamente picchiato dal padre, e allenatore, per oltre dieci anni. Il tutto è stato riportato dai media norvegesi, che hanno spiegato come il campione abbia subito pugni, schiaffi e colpi alla testa insieme a diversi membri della sua famiglia. Tutto è partito dalla sorella di Ingebrigtsen, che ha denunciato gli abusi fisici subiti da lei e dai suoi fratelli e perpetrati dal padre Gjert. La polizia ha quindi ascoltato anche Jakob, che ha raccontato come, in un caso nello specifico, il padre lo abbia picchiato per 15-30 minuti. La famiglia ha vissuto nel terrore per oltre 10 anni e confermate da diversi familiari. Ora l'uomo, che si dichiara innocente, dovrà affrontare un processo che dovrebbe cominciare nel corso del prossimo anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Novembre 2024