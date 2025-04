‘Infrastrutture verdi’, terminata la fase di ascolto

Un parco urbano, con verde, panchine, spazi attrezzati di giochi e socialità, al posto di un campo di calcetto da anni e anni in stato di abbandono, in un’area nel Rione San Pio X diventata simbolo di degrado urbano. E’ il progetto elaborato in sinergia dall’assessorato all’Ambiente e dall’Area 8 Riqualificazione Urbana PNRR del Comune di Foggia che concorrerà per un finanziamento dall’importo di un milione e centomila euro, rientrante tra le proposte selezionate dalla Regione nel PR Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità II Economia Verde-Azione 2.13. E’ stato presentato ieri pomeriggio nella Pinacoteca Il 9Cento dal progettista Umberto Sanguedolce, dall’agronomo Giovanni Castriotta e dagli altri addetti ai lavori coinvolti, presenti la dirigente dell’Area Alessia Cordisco e l’assessore Giuseppe Galasso, i referenti delle associazioni che hanno fornito il loro contributo di idee e i cui suggerimenti, formulati in presenza nel precedente incontro e attraverso la compilazione dei questionari preparati per l’occasione. E i boyscout della parrocchia del rione, che hanno aperto l’incontro mostrando la mappatura realizzata sulle criticità a San Pio X, un lavoro esaminato molto attentamente e che fa emergere il punto di vista degli e delle adolescenti e la socialità negata o resa difficoltosa dalle criticità emerse. Vivace il successivo confronto sulla scelta della tipologia di intervento (un semplice riferimento del campo di calcetto pre-esistente condannerebbe la progettualità al mancato finanziamento), con Galasso che ha spiegato “come la rigenerazione urbana deve avere l’ambizione di ripensare gli spazi e l’obiettivo di migliorare la qualità della vita”. Terminata la fase di ascolto e di partecipazione attiva, le prossime settimane saranno dedicate alla stesura definitiva del progetto, che poi sarà sottoposto al vaglio della commissione preposta per il finanziamento.



Pubblicato il 19 Aprile 2025