Infortunio sul lavoro, operaio muore in cantiere nel padovano

Incidente mortale sul lavoro a Torreselle di Piombino Dese nel padovano. Nel pomeriggio un operaio è morto, mentre stava lavorando in cantiere di calcestruzzi. Ancora non sarebbe chiara la dinamica di quanto accaduto, ovvero se l'uomo sarebbe stato colpito da una pala o sarebbe caduto. Da Treviso è arrivato sul posto un elicottero del Suem e un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2023