(Adnkronos) – Un uomo di 57 anni di Corato (Bari) è morto nelle campagne tra Barletta e Andria, in un infortunio sul lavoro. Secondo un’iniziale ricostruzione l’uomo sarebbe stato schiacciato da un mezzo pesante contro un muro, stando alle prime informazioni in un’azienda di equitazione. Sono in corso accertamenti dei carabinieri. Vani sono stati i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2026