Infortuni: Inail, SI.IN.PRE.SA. fa tappa a Reggio Calabria

(Adnkronos) – Sul lungomare della zona Stazione Reggio Calabria Lido è stata inaugurata questa mattina la settima tappa di SI.IN.PRE.SA. (SIcurezza, INformazione, PREvenzione, SAlute), il progetto itinerante promosso dall’Inail per portare direttamente sui territori servizi, assistenza e strumenti concreti a sostegno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La stazione mobile dell’Istituto resterà a Reggio Calabria per due giorni, offrendo a imprese, lavoratori e cittadini consulenze specialistiche, visite medico-legali, attività formative e iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Ad aprire la giornata il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori e il presidente dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo, intervenuto con un video messaggio e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Il progetto è stato illustrato dal direttore centrale Prevenzione Tommaso De Nicola, da Marta Clemente della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail e dal direttore regionale Calabria Teresa Citraro.

“In Italia più del 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti. È fondamentale accorciare – ha sottolineato Fiori – le distanze tra le istituzioni e queste realtà, spesso caratterizzate da lavorazioni complesse e da un’elevata incidenza di infortuni e malattie professionali. Per questo con il progetto SI.IN.PRE.SA stiamo attraversando il Paese, raggiungendo distretti industriali e consorzi agricoli per presentare concretamente le opportunità che l’Istituto è in grado di offrire. L’Inail vuole accompagnare la crescita della salute e della sicurezza aziendale, mettendo a disposizione incentivi, soluzioni innovative, risultati della ricerca, nonché le migliori prassi e procedure per gestire in modo efficace e moderno la tutela di chi lavora. È necessario realizzare una vera e propria economia della prevenzione con il coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali”.

“La promozione della sicurezza sul lavoro – ha detto il presidente dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo – è una responsabilità condivisa che richiede il contributo attivo di tutti: istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Con la campagna itinerante SI.IN.PRE.SA., l’Inail rafforza la propria capacità di dialogo e collaborazione su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni concrete per rispondere alle esigenze delle diverse realtà produttive. Questo progetto rappresenta un’occasione preziosa per costruire insieme una cultura della sicurezza sempre più diffusa e partecipata, valorizzando il ruolo centrale dell’Inail come punto di riferimento e supporto per chi ogni giorno contribuisce alla crescita e al benessere del Paese”.

“Due giorni a Reggio Calabria – ha spiegato il direttore regionale Calabria Teresa Citraro – per offrire servizi e per avvicinare l’Inail al mondo produttivo, alle imprese e ai cittadini e per avviare un dibattito, perché SI.IN.PRE.SA è un percorso itinerante attraverso il quale il nostro Istituto incontra il territorio. Siamo contenti anche dell’entusiasmo degli studenti, in tanti presenti oggi, perché vediamo nei loro occhi un futuro di sicurezza sul lavoro e l’Istituto è accanto ai giovani per diffondere la cultura della prevenzione attraverso il loro linguaggio”.

Oltre alla formazione ci saranno dimostrazioni di rianimazione BLSD, utilizzo dei defibrillatori, tecniche di disostruzione delle vie aeree e attività dedicate alla corretta postura. Particolare attenzione sarà riservata ai rischi legati al cambiamento climatico, alla sicurezza dei lavoratori outdoor, alla gestione digitale dei cantieri e alla prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere. Spazio anche agli incentivi economici messi a disposizione dall’Inail per sostenere gli investimenti delle imprese in sicurezza. Alcune sessioni formative consentiranno inoltre di acquisire crediti per rspp, aspp e formatori della sicurezza.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026