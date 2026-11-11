Attualità

Informazione, Scavuzzo (Comune Milano): “Fiducia dei cittadini è alla base della democrazia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“La fiducia dei cittadini nell’istituzione è alla base della nostra democrazia e quindi ricostruirla significa investire in quella che è la credibilità e l’autorevolezza degli enti privati e degli enti pubblici che hanno al centro il rispetto per il diritto e garantire il diritto a una informazione trasparente, pulita e certificata”, così Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Agricoltura, Scaglia (Agrofarma): “Innovazione disponibile, ma la burocrazia rallenta le autorizzazioni”

6 minuti fa

Screening neonatale esteso, Bellagambi (Eurordis e Uniamo): “”Priorità per bambini e Ssn””

6 minuti fa

Screening neonatale esteso, Piccioli (Iss): “”Momento per capire cosa resta da fare””

6 minuti fa

Agricoltura, Gentile (Areté): “Input in calo, ma servono macchine più efficienti per non penalizzare le rese”

9 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio