(Adnkronos) – “Ci sono Paesi europei che riescono a essere molto efficaci nel contrasto alle minacce ibride e altri che sono molto indietro, tra cui l’Italia. Se non eliminiamo questa Europa a più velocità, reagire sarà molto difficile, perché la vulnerabilità di uno Stato diventa una vulnerabilità collettiva”. Lo ha detto Mattia Caniglia, analista senior in intelligence e politica presso il Global Disinformation Index, intervenendo all’evento ‘Danger zone: Dai media alle urne’, nell’ambito del ciclo ‘Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità’, promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, a Palazzo Farnese, a Roma. Secondo Caniglia, le campagne di manipolazione dell’informazione rappresentano una minaccia sempre più articolata. “Si tratta di uno sforzo organizzato, militarizzato e privatizzato. Ci sono attori in grado di mobilitare non soltanto l’apparato statale, dai ministeri agli organi di informazione controllati dallo Stato fino ai servizi di intelligence, ma anche il settore privato e soggetti intermediari per realizzare operazioni sia aperte sia coperte”, ha spiegato.

Un esempio, ha ricordato l’analista, riguarda i sorvoli di droni sugli aeroporti europei tra ottobre e novembre 2025. “A quegli episodi seguivano, nei successivi 30-45 minuti, operazioni informative coordinate su diverse piattaforme, con l’obiettivo di dimostrare che le istituzioni non sarebbero state in grado di proteggere i cittadini e di alimentare narrazioni contro il sostegno all’Ucraina”, ha precisato. Sul fronte delle risposte istituzionali, Caniglia ha riconosciuto gli sforzi dell’Unione europea e della Nato nel definire strumenti e politiche comuni, sottolineando tuttavia le differenze nella loro applicazione nazionale. “Svezia, Finlandia, Paesi baltici e Polonia sono tra gli Stati più efficaci, mentre Francia, Germania e Regno Unito hanno cercato di raggiungerli. Italia, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia sono invece molto indietro”, ha affermato. Resta inoltre aperta la questione delle responsabilità delle piattaforme digitali. “Oggi è estremamente difficile ricercare, mappare e tracciare la disinformazione, perché l’accesso ai dati ci viene impedito”, ha denunciato Caniglia, citando il caso delle autorità polacche che, all’inizio del 2026, avrebbero segnalato alle piattaforme circa 75mila account e contenuti legati alla manipolazione informativa, ottenendo interventi soltanto su un quarto delle segnalazioni. “Il Digital Services Act potrebbe fare la differenza, ma è ancora tutto da verificare”, ha concluso.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Novembre 2026