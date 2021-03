Infiltrazioni mafiose al Comune, s’insedia la commissione d’accesso

Si e’ insediata all’amministrazione comunale di Foggia la commissione d’accesso, nominata dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, su delega del Ministro dell’Interno, per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalita’ organizzata nell’ambito dell’amministrazione comunale. La commissione – composta da un viceprefetto, da un funzionario della polizia di Stato e da un ufficiale dei carabinieri – svolgera’ l’incarico entro tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di altri tre mesi. Sono il viceprefetto Ernesto Liguori, il vicecapo della squadra mobile Maurizio Miscioscia e il tenente dei carabinieri Francesco Colucci i tre commissari.

Al termine dell’incarico la commissione d’indagine consegnera’ al prefetto le proprie conclusioni. A quanto si apprende, la commissione potrebbe prendere in considerazione gli atti relativi al periodo attuale e quello immediatamente successivo alle ultime elezioni amministrative del 2019 quando l’attuale sindaco Franco Landella (Lega) ha vinto per la seconda volta. “Siamo fiduciosi – afferma il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro – sul lavoro che svolgera’ la commissione d’accesso”. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale di Foggia era finita sotto i riflettori della stampa per alcuni episodi come gli spari con una pistola a salve il 31 dicembre dal balcone della sua abitazione del presidente del Consiglio Leonardo Iaccarino il cui incarico e’ stato poi revocato dalla stessa assise. A febbraio un consigliere comunale di maggioranza, poi dimessosi, e’ stato indagato in un presunto giro di tangenti. In provincia di Foggia sono 4 i Comuni che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose: Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Cerignola.

Landella: “Bella notizia, la trasparenza e la legalità sono i nostri capisaldi”

“L’insediamento della Commissione di accesso agli atti del Comune di Foggia da parte del prefetto Raffaele Grassi e’ una bella notizia per la nostra citta’”. E’ il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella dopo l’insediamento della commissione che dovra’ verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione o condizionamenti dell’amministrazione comunale da parte della criminalita’

organizzata. “La trasparenza e la legalita’ sono i capisaldi dell’amministrazione municipale che mi onoro di guidare e il vaglio della Prefettura giunge prezioso a verificarne il rispetto nell’espletamento degli atti prodotti dal Comune”, afferma ancora. Secondo il primo cittadino, questo “aiutera’ a diradare le ombre che strumentalmente s’insiste con l’insinuare attraverso vicende giudiziarie che, com’e’ del tutto evidente, non sono assolutamente riconducibili all’Amministrazione comunale, ne’, per eventuali responsabilita’ dei singoli, possono e debbono creare pregiudizi all’operato della stessa e all’immagine della

citta’ intera”. “Per questo – conclude – la Commissione prefettizia potra’ contare sulla mia piena collaborazione e sulla disponibilita’ a ripercorrere le numerose iniziative promosse in favore della legalita’ da questa e dalla precedente Amministrazione comunale”.

Pellegrini (M5s): “Preoccupato per l’amministrazione della città”

“Purtroppo si conferma la grave preoccupazione che ho sempre avuto sull’amministrazione della citta’. La commissione d’accesso dovra’ confermare o meno l’ipotesi piu’ grave di uno scioglimento per infiltrazione mafiosa, ma gia’ la sua presenza in citta’ ci dice che la situazione amministrativa non e’ ottimale, per usare un eufemismo. Dispiace che in tutti questi mesi si e’ sempre visto coloro che chiedevano chiarezza e trasparenza come nemici della citta’ di Foggia, piuttosto come coloro che hanno a cuore le sorti della comunita’ foggiana. Mi auguro sinceramente che non si arrivi allo scioglimento, ma ora e’ il momento di stare al fianco della commissione d’accesso e aprire ogni cassetto per il solo ed esclusivo interesse dei cittadini”. Lo afferma Marco Pellegrini, senatore M5S componente della Commissione parlamentare Antimafia.

Il Pd: rispettare il lavoro della commissione d’accesso antimafia

“Il fondato sospetto che l’amministrazione comunale di Foggia attualmente in carica possa essere o essere stata permeabile alle infiltrazioni mafiose dovrebbe imporre a tutti – sindaco, amministratori e consiglieri comunali – rispetto per l’attivita’ svolta da un’altra istituzione e disponibilita’ alla collaborazione. E’ questo uno dei casi in cui la continenza verbale diventa un dovere e non una opzione”. Lo scrivono in una nota il segretario del circolo del Pd di Foggia Davide Emanuele, il segretario dei Giovani Democratici di Foggia, Gabriele Cela, e i consiglieri comunali di opposizione Pasquale Dell’Aquila, Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Annarita Palmieri commentando l’insediamento della commissione di accesso al Comune di Foggia che dovra’ verificare pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalita’ organizzata nell’ambito dell’amministrazione comunale. “Evidentemente – continua la nota – non la pensa cosi’ il sindaco Franco Landella che anche in questo complesso e potenzialmente drammatico frangente ritiene utile buttare la palla nel campo avversario per cercare di sfuggire alle proprie responsabilita’. Volentieri avremmo evitato polemiche, ma non possiamo esimerci dal ricordare a chi governa la citta’ da 7 lunghi anni che, presumibilmente, a motivare la nomina della commissione per l’accesso agli atti sono stati gli atti della ‘sua’ Amministrazione comunale, le scelte compiute dalla ‘sua’ Amministrazione comunale, gli appalti e gli affidamenti gestiti dalla ‘sua’ Amministrazione comunale. A fronte di denunce e dichiarazioni comprovate da documenti abbiamo ottenuto, la citta’ ha ottenuto il continuo e immotivato rimpallo di responsabilita’ che sono esclusivamente del sindaco e di chi ha condiviso la sua attivita’ amministrativa”. “Neanche di fronte al rischio dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose – concludono gli esponenti del Pd e’ riuscito a preservare l’onore e la dignita’ del ruolo che riveste. Oggi non doveva essere il giorno delle polemiche, eppure lo e’ diventato grazie al sindaco Franco Landella”.

