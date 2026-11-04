Infiltrazioni croniche al Palazzo di Città di Foggia

Le fotografie scattate all’interno del Palazzo di Città mostrano ampie pozzanghere che allagano i pavimenti in marmo dei corridoi del terzo piano, transennati alla meglio con paletti in legno e nastro segnaletico bianco e rosso per “tamponare” il ricorrente pericolo. Sul soffitto si stagliano alcune vistose e profonde chiazze di umidità e distacco dell’intonaco causata dalle cospicue infiltrazioni. Tutti segni di una questione irrisolta e datata.

Una situazione intollerabile che trova riscontro anche sul piano burocratico: una nota ufficiale delle Commissioni Consiliari Ambiente e Territorio del Comune di Foggia, datata aprile 2026, dopo reiterate altre segnalazioni verbali, attestava già formalmente come alcuni locali in uso alle Commissioni al terzo piano, e quindi anche a dipendenti e cittadini, fossero praticamente poco o nulla utilizzabili durante le precipitazioni meteo. A distanza di mesi da quegli atti, nulla è cambiato. Parafrasando la Bibbia: “nulla di nuovo …sotto la pioggia!”

“Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di immobilismo e sciatteria amministrativa che, non riuscendo a passare dalle parole suadenti ai fatti concreti dimostra anche in questo caso i suoi deleteri limiti “, dichiara il Consigliere Comunale Pasquale Cataneo.

“Nel Comune di Foggia, sotto la gestione dell’attuale sindaco e del suo assessore ai lavori pubblici, non solo si assiste alla perdita di preziose risorse economiche, ma abbiamo accertato che a Palazzo di Città ci pioveva e, incredibilmente, continua a pioverci dentro. È inaccettabile che una problematica così copiosa e periodica, legata alle precipitazioni meteorologiche, NON sia stata ancora risolta pur in presenza di rilevanti risorse economiche. Con doppia responsabilità patrimoniale e di legale rappresentante dell’Ente”.

Il Palazzo di Città non è un edificio qualunque: progettato dal famoso architetto Armando Brasini, edificato tra il 1928 e il 1934 e inaugurato in quello stesso anno, è un immobile di inestimabile valenza storica, culturale, architettonica e di massima rappresentanza civica e politico-amministrativa per l’intera comunità. E dopo tre anni di governo nessuna novità.

“Le numerose segnalazioni verbali e scritte avanzate nel tempo – prosegue Cataneo – avrebbero dovuto essere accolte tempestivamente, soprattutto considerando le rilevanti risorse economiche a disposizione che l’assessorato non riesce a tradurre in cantieri risolutivi. Si doveva già da tempo intervenire, non solo per tutelare il valore storico del bene, ma anche per garantire la fondamentale sicurezza dei cittadini, dei dipendenti comunali e degli amministratori che quotidianamente – tanto al mattino quanto al pomeriggio (di martedì e giovedì) – frequentano e lavorano in questi spazi”.

“Esistono ovviamente complesse questioni tecniche e strutturali sulle quali non spetta alla politica esprimersi, ma che vanno verificate con urgenza dagli organi tecnici competenti, tenuto conto della vetustà e dell’imponenza dell’immobile, caratterizzato da un’altezza di 27 metri e da una torre campanaria che supera i 50 metri. E pare che sia sul tetto che sulla torre campanaria vi siano pesanti strutture metalliche e di altra natura abbandonate e non più utilizzate. È ora che l’amministrazione Episcopo si assuma le proprie responsabilità: basta rimpalli, si tuteli la sicurezza e il decoro della casa dei foggiani”, conclude Cataneo che ha annunciato anche la presentazione di una interrogazione urgente al riguardo.



Pubblicato il 4 Novembre 2026