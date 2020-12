“Inferno” di Marcello Strinati in diretta streaming

Lo spettacolo – che rientra nel progetto “SopraSotto”, dedicato alle periferie e sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese – è una rilettura in chiave moderna della prima cantica della Divina Commedia. Giovedì 31 dicembre alle ore 17.00. Online anche la performance finale di “DentroCasa”, mercoledì 30 dicembre alle ore 20.00.

“Inferno” di Marcello Strinati è lo spettacolo che giovedì 31 dicembre alle 17.00 sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro della Polvere, per proporre una rilettura in chiave moderna della prima cantica della Divina Commedia.

Dopo oltre settecento anni, Dante fa il suo ritorno all’inferno, ma questa volta in una nuova veste: sarà la guida di Giulio, un uomo del nostro tempo, e con lui ripercorrerà il viaggio che l’aveva già visto protagonista. Novello Virgilio, Dante dovrà far fronte alle intemperanze di Giulio e condurlo alla ricerca della verità, una verità mutata nel corso dei secoli: il mondo è cambiato, e con esso anche i suoi peccati e i suoi peccatori.

“Inferno” di Marcello Strinati è una comico-tragedia nella quale gli aspetti grotteschi e surreali della vicenda diventano spunti per interpretare il cammino dell’uomo. Benché l’opera rispecchi nella sua quasi totalità l’originale struttura dantesca, le diverse voci che si alternano in scena ne modificano e arricchiscono lo spirito iniziale e il messaggio espresso, attualizzando e laicizzando la morale e il sistema valori ivi contenuti.

«Questo spettacolo, che è una rilettura in chiave moderna e laica della prima Cantica Dantesca, parla non solo dei peccati e dei vizi ma anche delle ideologie dell’ultimo secolo», racconta Marcello Strinati del Teatro della Polvere. La diretta streaming vedrà in scena gli attori Carlo Baldassini, Deborah Carlucci, Mariangela Conte, Umberto J. Contini, Stefano Corsi e Tony Mancini.

Regia di Mariangela Conte, aiuto-regia di Marcello Strinati, musiche di Antonio Cicognara. Foto di Andrea Castellenti, grafica di Daniele Luppino.

Si ricorda, inoltre, che stasera alle ore 20.00 sarà online (sempre sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro della Polvere) la performance finale di “DentroCasa”, il laboratorio teatrale gratuito under 35 partito il 19 dicembre scorso, che ha coinvolto gli appassionati di teatro invitandoli ad indagare il concetto di “periferia” in tutte le sue sfumature ed accezioni.

“DentroCasa” e “Inferno” sono a cura del Teatro della Polvere, ospitati all’interno del progetto “SopraSotto. Teatri di periferia”, sostenuto attraverso l’avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

