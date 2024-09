Infermieri, ‘garantire massima partecipazione a elezioni ordini provinciali’

(Adnkronos) – La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) prende le distanze da ogni forma di strumentalizzazione del percorso elettorale che sta interessando i propri Ordini provinciali e interprovinciali giunti a fine mandato, al fine di assicurare il controllo e la verifica della regolarità delle procedure in corso. In una circolare inviata ai 102 Ordini delle professioni infermieristiche – riporta una nota – la Federazione sottolinea che il Ministero ha sollecitato, così come già aveva fatto la Federazione in una circolare precedente, tutti gli Ordini Sanitari che stanno per aprire la stagione elettorale al rigoroso rispetto delle norme e dei regolamenti in materia, in modo da assicurare uno svolgimento delle operazioni elettorali improntato a garantire la massima partecipazione dell'elettorato passivo e attivo. Dopo le numerose segnalazioni ricevute di presunte irregolarità su cui la Federazione sta rispondendo in punta di diritto – si legge – a cui spesso hanno fatto eco anche ricorsi ai Tar, la Fnopi ribadisce che i Consigli direttivi possono essere sciolti qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente: il mancato rispetto delle disposizioni in materia elettorale potrebbe quindi dar luogo all'attivazione delle procedure per il commissariamento degli Ordini stessi. Gli Ordini delle professioni infermieristiche sono infatti chiamati, per legge – conclude la nota – a tutelare gli interessi pubblici e in tale direzione è fondamentale che sia esercitata la propria azione amministrativa e politica. La Fnopi, in quanto ente sussidiario dello Stato, con funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Ordini territoriali, continuerà quindi a seguire con la massima attenzione, insieme al ministero della Salute, la tornata elettorale per il rinnovo degli organi dei propri Ordini provinciali e interprovinciali giunti a fine mandato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Settembre 2024