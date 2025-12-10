Attualità

Infantino, indagine Fifa per premio pace a Trump: cos’è successo

(Adnkronos) – Ombre sul presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale, protagonista pochi giorni fa dei sorteggi per il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada, sarebbe stato chiamato a rispondere davanti al comitato etico della Federazione su una serie di accuse di presunte violazioni alle norme sulla neutralità politica imposte dalla stessa Fifa. A riportarlo è la Bbc, che parla di una denuncia da parte di FairSquare, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani.  Al centro della denuncia c'è il premio per la pace consegnato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso della cerimonia dei sorteggi di venerdì scorso a Washington. FairSquare spiega che con quel riconoscimento ci sarebbero "almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità della Fifa". Infantino è stato molto criticato anche perché avrebbe pubblicato post e rilasciato interviste con appoggio netto a Trump. Un'altra violazione evidente delle linee guida della Fifa, che impongono distacco da qualsiasi tipo di endorsement politico.   
