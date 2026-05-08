Infante: “Foggia emergenza nazionale, servono più risorse e investigatori”

Più uomini, più investigatori e una presenza stabile dello Stato sul territorio. È quanto emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura a Foggia per affrontare l’emergenza criminalità che continua a interessare il capoluogo e l’intera provincia. “Abbiamo fatto il punto sulla situazione e sulle gravi difficoltà che in questo periodo, tormentato dal punto di vista delinquenziale, sta attraversando la città e la provincia tutta – ha dichiarato il procuratore capo di Foggia Enrico Infante -. La situazione della provincia di Foggia è particolarmente pregiudizievole, merita una risposta più netta, efficace e con risorse le più ampie possibili da parte dello Stato tutto. Non tutte le situazioni sono uguali, questi sono tempi difficili ed è necessario che il maggior numero di risorse investigative, di prevenzione, ordine pubblico, siano messe a disposizione di questo territorio”. “C’è da dire che comunque c’è una realtà criminale di un certo spessore nel territorio provinciale – ha detto il prefetto Paolo Giovanni Grieco -. Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti ma cerchiamo con il centro di ottenere elementi in più per le varie forze di polizia che diano supporto sia all’attività di controllo del territorio, sia per l’attività investigativa a disposizione della Procura della Repubblica”. “E’ chiaro – ha aggiunto il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti – che la provincia è una realtà molto complessa che va aiutata. Il governo centrale deve capire che Foggia è un’emergenza nazionale e le emergenze vanno affrontate con attività di emergenza. E’ necessario investire tanto sulla nostra provincia perché ha necessità per poter crescere di legalità e di tranquillità per implementare attività economiche”.

L’Amministrazione comunale ha ribadito le richieste già avanzate dalla scorsa estate e formalmente trasmesse alle sedi istituzionali competenti, trovando oggi ampia convergenza anche da parte dell’Autorità giudiziaria. Sono stati, quindi, riaffermati il potenziamento degli organici delle Forze dell’ordine, in relazione alla complessità del territorio provinciale; il rafforzamento dei nuclei investigativi, con un aumento significativo di personale qualificato, per incidere più efficacemente sul contrasto alla criminalità organizzata; il rafforzamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per garantire tempi adeguati nell’azione della giustizia e superare una gestione meramente emergenziale; una presenza più capillare e stabile sul territorio, attraverso una pianificazione continuativa degli interventi; il potenziamento delle strutture della Questura, anche in relazione alla significativa presenza di flussi migratori, che richiede un presidio più strutturato e permanente. Nel corso del Comitato, inoltre, sono stati richiamati casi dove si è intervenuti con provvedimenti straordinari di rafforzamento degli organici e delle attività investigative che hanno prodotto un concreto cambio di passo. Alla luce di tale esperienza, è maturata la convinzione che anche la provincia di Foggia necessiti di un livello di attenzione adeguato alla complessità del suo contesto.

Tra le richieste dell’Amministrazione comunale figura anche la realizzazione della quarta caserma dei Carabinieri, per la quale sono già state previste e messe a disposizione risorse economiche concrete.

Ampio spazio ha trovato anche il tema della videosorveglianza. I presenti, infatti, hanno sottolineato il valore strategico del nuovo impianto, quale strumento fondamentale per rendere più efficaci e tempestive le attività investigative. È stata pertanto condivisa la necessità di proseguire con determinazione nel percorso di ampliamento e potenziamento del sistema, a supporto del lavoro degli inquirenti e della capacità di risposta sul territorio. Il Comune ha inoltre richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto con la Procura minorile, per affrontare in modo strutturato il fenomeno delle baby gang e della devianza giovanile, realtà sempre più complessa che esige un approccio integrato tra prevenzione, educazione e intervento istituzionale.

“Oggi è stata confermata una piena convergenza istituzionale sulla necessità di un cambio di passo — dichiarano la sindaca Episcopo e l’assessore De Santis. – La città e l’intera provincia di Foggia hanno bisogno di un’attenzione straordinaria e immediata. Non si tratta più di affrontare singole emergenze, ma di costruire una risposta strutturale. A seguito della visita del Ministro dell’Interno Piantedosi dello scorso novembre, attendiamo fiduciosi interventi concreti e tangibili”



Pubblicato il 8 Maggio 2026