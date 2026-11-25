(Adnkronos) – “Le grandi aziende italiane e internazionali che operano in Italia vogliono investire nel Paese, ma per farlo sono costrette ad aspettare a causa di blocchi burocratici e di un sistema molto lento: si perdono dai due ai tre anni per realizzare gli investimenti. Il paradosso, però, è che queste aziende vogliono comunque continuare a investire nei prossimi tre anni. Rimuovere questi ostacoli significherebbe generare dal 20 al 40% di investimenti in più”. Lo ha detto Rosario Cerra, fondatore e presidente del Ced – Centro economia digitale, nel corso dell’incontro organizzato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare il Rapporto strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’.

“Lo Stato potrebbe attrarre questi capitali non immettendo denaro pubblico, ma semplicemente semplificando le procedure per i privati”, sottolinea Cerra, rilanciando la proposta del Ced all’esecutivo: “Serve un patto tra Stato e imprese, in cui il pubblico garantisca tempi certi e regole stabili e le aziende assicurino una diffusione del benessere verso i lavoratori e le proprie filiere. È una strada possibile e necessaria: con la fine del Pnrr non abbiamo più un vincolo esterno, ora quel vincolo dobbiamo darcelo noi italiani”, conclude.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026