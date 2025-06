Indiana Jones arriva a Roma con L’Antico Cerchio: L’Ordine dei Giganti

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo nella saga di Indiana Jones si prepara a esplorare uno dei contesti più iconici e suggestivi della storia: la città di Roma. Ambientato tra rovine dimenticate e corridoi sotterranei, il DLC Indiana Jones e l’Antico Cerchio: L’Ordine dei Giganti immerge i giocatori in un thriller archeologico ambientato nel cuore della capitale italiana, dove il passato riaffiora con misteri rimasti sepolti per secoli. La narrazione conduce l’archeologo più celebre del mondo lungo un itinerario pericoloso, tra catacombe oscurate dal tempo e antichi enigmi costruiti su ordine degli imperatori romani. In questo nuovo episodio, l’intreccio assume sfumature decisamente più oscure, con l’introduzione di una setta segreta e la rivelazione di un’eredità dimenticata legata ai Nefilim, figure mitiche che avrebbero camminato sulla Terra in epoche remote. Il titolo promette un’esperienza narrativa intensa, caratterizzata da esplorazione, enigmi e atmosfere cariche di tensione, mentre il protagonista affronta un culto che agisce nell’ombra per proteggere segreti capaci di sovvertire le fondamenta della storia conosciuta. Indiana Jones e l’Antico Cerchio: L’Ordine dei Giganti sarà disponibile a partire dal 4 settembre. Il gioco è già prenotabile in versione Premium Edition, che garantirà l’accesso anticipato ai contenuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2025