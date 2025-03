Indian Wells, Sonego e Berrettini volano ai quarti nel doppio

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego volano ai quarti in doppio nel Masters 1000 di Indian Wells. I due azzurri hanno battuto agli ottavi gli americani Ryan Seggerman e Patrik Trhac, con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e 6 minuti di gioco. Torneranno in campo oggi sul cemento dello Stadium 3 (secondo incontro dalle 20 italiane) contro i numeri 1 del seeding Marcelo Arevalo e Mate Pavic. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Marzo 2025