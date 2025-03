Indian Wells, prime delusioni per gli azzurri: Cobolli e Nardi eliminati

(Adnkronos) – Prime delusioni per i tennisti azzurri a Indian Wells. Nel primo turno del Masters 1000, uno dei più iconici e prestigiosi del circuito, l'Italia deve rinunciare ai suoi primi rappresentanti. Flavio Cobolli e Luca Nardi, i primi a scendere in campo tra gli italiani, sono stati eliminati rispettivamente dal qualificato Colton Smith e dal britannico Cameron Norrie, ex numero 8 del mondo oggi 77. Tanta amarezza per Cobolli, salito al 40esimo posto della classifica Atp, che non è riuscito a battere un avversario sulla carta alla portata. Il tennista azzurro, condizionato anche da alcuni problemi fisici, si è arreso a Smith, capace di battere già Fabio Fognini nel turno di qualificazione, in tre set con il punteggio di 6-3, 2-6, 2-6. Dopo un inizio incoraggiante, Cobolli è calato fisicamente concedendo così i due parziali successivi all'avversario. Netta sconfitta invece per Luca Nardi. L'azzurro è stato battuto da Norrie in due set con il punteggio di 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco. Primo set molto negativo per l'azzurro, che ha provato una reazione nel secondo parziale senza riuscire però a mettere mai realmente in difficoltà il britannico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025