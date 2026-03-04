Indian Wells, per Sabalenka arriva la proposta di matrimonio: chi è il futuro marito della numero uno del tennis mondiale

(Adnkronos) –

Aryna Sabalenka verso le nozze. Per la numero uno del ranking Wta è arrivata una scenografica proposta di matrimonio a Indian Wells. Il futuro marito? Georgios Frangulis, noto imprenditore brasiliano, fondatore di Oakberry, colosso mondiale dei fast food salutari, che su uno degli iconici campi della California si è inginocchiato di fronte alla fuoriclasse bielorussa porgendole l'anello, in un contorno iconico di fiori. Sabalenka ha subito accettato, con grande emozione e senza titubanze, postando il momento sui social: "Io e te, per sempre". I due si frequentano ormai dall'aprile del 2024 (periodo a cui risale la prima apparizione in pubblico). Da lì, Frangulis l'ha seguita ovunque in giro per il mondo, accompagnandola tra i tornei più importanti del circuito.

Pubblicato il 4 Marzo 2026