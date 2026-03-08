Attualità

Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L'azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. Per Jasmine, successo che arriva al termine di un match molto tirato: dopo aver vinto 7-5 il primo parziale, la toscana ha perso il secondo set con lo stesso punteggio. Decisivo la scatto del terzo e ultimo parziale, chiuso con un netto 6-1. L'ostacolo al prossimo turno sarà l'australiana Talia Gibson. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran-Usa, la partita per l’uranio: le mosse di Teheran e il piano di Trump

47 minuti fa

Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchi

48 minuti fa

Milan-Inter 1-0, pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero. Cos’è successo

2 ore fa

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio