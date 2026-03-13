Attualità

Indian Wells, Norrie e l’aneddoto sugli allenamenti ‘infiniti’ con Sinner: “Mi ha fatto cancellare gli impegni”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Avevamo prenotato il Centrale per due ore. Ma entrambi stavamo facendo un allenamento surreale e ci stavamo divertendo molto. Così Jannik mi ha detto: ‘Come on, andiamo avanti!". Lo ha raccontato Cameron Norrie, numero 29 del ranking Atp, durante un'intervista a Bbc Sport, parlando di una sessione di allenamento con Sinner finita per durare 3 quasi tre ore e mezza a Indian Wells.
 Norrie ha aggiunto: "Avevo altre cose da fare per il torneo e anche Jannik doveva fare un fotoshoot, però mi ha semplicemente detto ‘Cancella ciò che devi fare’. Così ho dovuto scrivere al mio agente e posticipare i miei impegni. Abbiamo giocato più o meno tre ore e venti". Un pomeriggio di allenamento molto intenso dunque, insieme al fuoriclasse azzurro, che a detta del britannico è stata molto utile per alzare il livello. Potrebbe valere lo stesso anche per Sinner, che in questi giorni ha raccontato di aver insistito su alcuni lavori per abituarsi al grande caldo americano.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

L’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con Epstein, spunta la prima foto insieme

43 minuti fa

Biennale Arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni

2 ore fa

Webuild, analisti: solidi risultati nel 2025, fiduciosi su margini e generazione di cassa

3 ore fa

Iran, generale Ristuccia: “Viviamo la costante dell’incertezza”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio