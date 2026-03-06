Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo
Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells. Oggi, venerdì 6 marzo, il numero due del mondo esordisce al secondo turno del Masters 1000 americano contro il qualificato Svrcina, proprio come il toscano, che invece sfiderà Fucsovics. La giornata sarà aperta dalla super sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. In campo anche Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kecmanovic, mentre sulla strada di Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, ci sarà Potapova. Il programma completo delle partite del secondo turno di Indian Wells in programma venerdì 6 marzo e nella notte: STADIUM 1 ore 20.00 – Berrettini vs (4) Zverev non prima delle 22.00 – (1) Sabalenka vs (Q) Sakatsume a seguire – (4) Gauff vs Rakhimova non prima delle 03.00 – (Q) Svrcina vs (2) Sinner non prima delle 05.00 – Blinkova vs (8) Anisimova STADIUM 2 ore 20.00 – (10) Mboko vs Birrell a seguire – (8) Shelton vs Opelka a seguire – Brooksby vs (21) Tiafoe non prima delle 03.00 – (Q) Kasintseva vs (16) Osaka a seguire – Bergs vs (23) Paul STADIUM 3 ore 20.00 – Walton vs (25) Tien a seguire (5) Musetti vs Fucsovics a seguire (WC) Monfils vs (9) Auger-Aliassime ore 03.00 – (18) Jovic vs Osorio a seguire – Yastremska vs (31) Eala STADIUM 4 ore 20.00 – (25) Raducanu vs (Q) Zakharova a seguire – (21) Shnaider vs Cirstea a seguire – Potapova vs (7) Paolini non prima delle 00.00 – (29) Etcheverry vs Shapovalov a seguire – Giron vs (12) Mensik STADIUM 5 ore 20.00 – Bouzas Maneiro vs (14) Noskova non prima delle 23.00 – (Q) Prizmic vs (30) Fils STADIUM 6 ore 20.00 – (15) Cobolli vs Kecmanovic terzo match dalle 20.00 – (28) Nakashima vs Ugo Carabelli quinto match dalle 20.00 – (18) Davidovich Fokina vs Svajda STADIUM 7 ore 20.00 – Putintseva vs (17) Tauson a seguire (30) Wang vs Tomljanovic a seguire Cristian vs (29) Joint STADIUM 9 ore 20.00 – (11) E.Alexandrova vs (Q) Gibson a seguire – Sonmez vs (23) Kalinskaya
