Indian Wells, da Cobolli a Nardi: orari, precedenti e dove vedere gli italiani

(Adnkronos) – Dopo il turno di qualificazione, parte ufficialmente il tabellone principale di Indian Wells. Il Masters 1000 inizia oggi, mercoledì 5 marzo, con i primi tennisti italiani impegnati sul cemento della California. In totale sono nove gli azzurri nel torneo, con Zeppieri e Gigante che sono riusciti a strappare il pass superando l'ultimo turno di qualificazione. Senza Jannik Sinner, inibito dai campi per tre mesi dopo l'accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, c'è attesa per l'esordio degli italiani impegnati a Indian Wells. I primi a scendere in campo saranno Flavio Cobolli, che affronterà il qualificato Colton Smith, tennista statunitense, e Luca Nardi, che sfiderà il britannico Cameron Norrie. I match di Flavio Cobolli e Luca Nardi sono in programma oggi, mercoledì 5 marzo, rispettivamente alle ore 23 e alle 3 italiane di giovedì 6 marzo circa. Quello tra Cobolli e Smith sarà il primo incrocio tra i due, mentre Nardi ha già affrontato Norrie agli Internazionali di Roma del 2022, perdendo in due set. Cobolli-Smith e Nardi-Norrie, così come l'intero torneo di Indian Wells, saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, mentre il tabellone femminile che sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il Masters 1000 sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025