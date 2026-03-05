Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set

(Adnkronos) – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.48 del ranking. “Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all'ultimo punto – ha detto Berrettini a fine partita -. All'inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po' di crampi. Da principio ero un po' sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: ‘Ok, è normale’. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare. Ieri avevo giocato l’esibizione sul Campo 2 che è piuttosto diverso dal Centrale. In questo torneo poi le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po’ meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po’ stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo”.

Pubblicato il 5 Marzo 2026