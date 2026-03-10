Attualità

Indian Wells, Alcaraz vola agli ottavi e… ‘sbotta’: “Contro di me giocano tutti come Federer”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech a Indian Wells e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 in California. Poi, dopo il match vinto in rimonta, commenta così la grande prestazione del suo avversario: "A volte mi stanco di giocare contro Roger Federer a ogni turno. Sembra proprio che tutti stiano giocando a un livello pazzesco. Non so se lo sto vivendo nel modo giusto, ho però la sensazione che succeda sempre contro di me. Se giocassero a quel livello in ogni partita, dovrebbero essere più in alto nel ranking. Mi preoccupa, quando gioco ci penso". Il fuoriclasse spagnolo, numero uno al mondo, ha aggiunto: "Tutto quello che posso fare è accettarlo, andare avanti e cercare di fare cose diverse durante la partita, cercare di non permettergli di essere aggressivo o di giocare con proprio stile, cercare di imporre il mio stile, il mio tennis, il mio livello nella partita e provare a ribaltare la situazione. Cerco di fare questo".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tommasi (Sindaco Verona): “Logistica vive un momento molto importante”

23 minuti fa

Bricolo (Veronafiere): “Record di espositori a LetExpo”

34 minuti fa

100 giorni alla Maturità 2026, com’è nata la tradizione di festeggiare il countdown

34 minuti fa

Grimaldi (Alis), “Valorizzare posizione strategica dell’Italia nel Mediterraneo”

39 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio