India, Tajani svela quadro del Caravaggio all’Istituto di cultura italiano – Video

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi all'Istituto di cultura italiano di Nuova Delhi la cerimonia di svelamento del quadro di Caravaggio 'Maddalena in Estasi', alla presenza, tra gli altri, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha rivelato al pubblico l'opera, rimuovendo il telo che la celava. Il quadro, prima di arrivare a Nuova Delhi, era esposto al National Museum di Pechino. L'Istituto italiano di cultura ospiterà 'Maddalena in Estasi' dal 12 al 15 aprile. È la prima volta che un Caravaggio viene esposto in India. Il dipinto era ritenuto perduto fino alla sua riscoperta in una collezione privata europea nel 2014. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2025