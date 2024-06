India, scontro tra treni: almeno 5 morti e 25 feriti

(Adnkronos) – E' di almeno cinque morti, tra cui un macchinista, e altre 25 persone rimaste ferite il bilancio di uno scontro tra un treno merci e un treno passeggeri questa mattina vicino alla stazione di New Japaiguri, nella regione di Rangapani in India. Lo riporta il Times of India spiegando che la collisione ha provocato il deragliamento di almeno due scompartimenti del treno passeggeri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2024