India, incendio in ospedale pediatrico: sei neonati morti e 5 feriti

(Adnkronos) – Sei neonati hanno perso la vita in un tragico incendio presso il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi. Secondo le autorità, 12 bambini sono stati salvati dal luogo dell'incidente, dove uno era già morto prima che venisse lanciata la chiamata ai vigili del fuoco. "Sei neonati hanno perso la vita dopo lo scoppio dell'incendio e altri cinque sono stati ricoverati in ospedale", ha detto la polizia di Delhi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Maggio 2024