India, incendio devasta ospedale: morti 10 neonati

(Adnkronos) – Un incendio ha devastato l'unità di terapia intensiva neonatale di un ospedale di Jhansi, nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, uccidendo 10 neonati e ferendone altri 16. Lo hanno riferito le autorità locali, spiegando che le fiamme si sono propagate rapidamente nel reparto, dove erano ricoverati 55 neonati. Quarantacinque bambini sono stati salvati e stanno ricevendo cure mediche, ha detto Bimal Kumar Dubey, un funzionario locale. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia scatenato l'incendio. Brajesh Pathak, vice capo ministro dello Stato, ha visitato l'ospedale e incontrato le famiglie, promettendo il sostegno del governo e un'indagine approfondita. "Individueremo i responsabili di questa tragedia e prenderemo misure severe. Il governo è al fianco delle famiglie in questo momento difficile", ha affermato. Quando sono arrivati ​​i pompieri, il reparto era avvolto dalle fiamme e da colonne di fumo. I soccorritori hanno dovuto sfondare le finestre per raggiungere i neonati. Testimoni oculari hanno detto che l'operazione di soccorso è iniziata circa 30 minuti dopo lo scoppio dell'incendio, ritardando gli sforzi di evacuazione. L'incidente ha sollevato dubbi sulle misure di sicurezza dell'ospedale. Sebbene fossero stati installati allarmi antincendio nell'unità di terapia intensiva, genitori e testimoni hanno affermato che non si sono attivati ​​durante l'incendio. Il personale dell'ospedale è intervenuto solo dopo aver visto segni di fumo e fuoco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2024